Conciertos elevan ocupación hotelera al 80% 

Miguel Ordóñez presidente de Hoteles y Moteles dio a conocer que tras el concierto de Julión Álvarez la ocupación hotelera se disparó en un 80%.

Tras el concierto que se presentó el pasado sábado en donde “el rey de la taquilla” Julión Álvarez se presentó pese a los desafíos del clima, se dio una buena derrama económica hotelera.

“Cuando se desarrollan este tipo de eventos se nos incrementa la ocupación hotelera, más cuando se trata de algún famoso importante”, comentó.

La Asociación de Hoteles y Moteles ha dado a conocer la necesidad de crear este tipo de eventos en la capital para que se detone la economía en diversos sectores.

En dos semanas se desarrollará el concierto de Ricky Martín en Chihuahua por lo cual esperan una alta demanda hotelera.