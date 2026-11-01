Conceden suspensión definitiva al exgobernador Ernesto Ruffo Appel por caso de ‘huachicol’

Azucena Lazalde Íñiguez, jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, concedió la suspensión definitiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dentro del juicio de amparo 1085/2026 promovido contra su vinculación a proceso por delincuencia organizada y contrabando de combustible, también conocido como huachicol.

De acuerdo con los registros del Órgano de Administración Judicial, dicha resolución mantiene la causa penal en su etapa intermedia e impide que se dicte el auto de apertura a juicio oral hasta que no se resuelva el fondo del juicio de amparo.

El acto reclamado por la defensa de Ruffo Appel es el auto de vinculación a proceso dictado en julio pasado por la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Altiplano, Alejandra Ramírez de la Vega. Cabe precisar que esta suspensión no anula la vinculación ni resuelve el fondo del asunto, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la acusación formal y el proceso penal continúa su curso legal previo a la etapa de juicio.

Ernesto Ruffo Appel, de 74 años de edad, fue detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California. La FGR lo señala como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar, a la que imputa la importación ilegal de gasolina y diésel con un presunto daño al erario estimado en 4 mil millones de pesos.

Actualmente, el exmandatario estatal cumple la prisión preventiva bajo la modalidad de resguardo domiciliario en Ensenada, custodiado por la Guardia Nacional, luego de haber permanecido dos meses y medio en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Con información de López-Dóriga Digital