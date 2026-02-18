Con protestas, así recibieron a Marx Arriaga en Ciudad Juárez

Luego de ser destituido como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga Navarro arribo este mediodía a Ciudad Juárez, en donde recibido entre protestas y abucheos.

🗣️📚 “Nos vemos en los salones”: Marx Arriaga arriba a Ciudad Juárez tras su destitución como titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP; volvió a arremeter contra Mario Delgado



En videos difundidos en redes sociales, se observa a Arriaga caminar por la terminal mientras ciudadanos lo increpan.

Arriaga dejó un mensaje público a Mario Delgado antes de partir a Ciudad Juárez para retomar su labor como maestro.

Tras recibir su oficio de despido, Marx Arriaga volvió a negar los señalamientos de presuntos “moches” a trabajadores de la dependencia y recordó que Mario Delgado le ofreció una Embajada, lo que —según dijo— desmiente cualquier acusación de extorsión.

El exfuncionario insistió en que su salida de la SEP responde a decisiones políticas y no a actos indebidos.