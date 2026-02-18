Comparte Policía Municipal estrategias y avances en seguridad con CMIC

El director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, sostuvo una reunión esta mañana con agremiados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en donde presentó los principales indicadores de seguridad, así como las estrategias y acciones que se implementan para mantener la tranquilidad en la capital.

Durante el encuentro, el comisario agradeció la invitación a participar en las reuniones mensuales del organismo, reiterando su disposición de fortalecer la coordinación entre la corporación y el sector de la construcción, a fin de generar beneficios mutuos y entornos más seguros para el desarrollo de sus actividades.

Las y los agremiados tuvieron la oportunidad de plantear inquietudes y temas de interés directamente al encargado de la seguridad pública, consolidando así un canal de comunicación abierto y permanente.

Una policía más cercana y que escucha es la encomienda del alcalde Marco Bonilla, por lo que la Dirección de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de servir y proteger a la ciudadanía.