Comparte Municipio señales de alerta para una detección oportuna de cáncer infantil

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer Infanti, el Gobierno Municipal, por medio del Instituto Municipal de Pensiones (IMPE), comparte la importancia de una detección oportuna ante esta enfermedad, para un acompañamiento médico.

Cuando el cáncer infantil se identifica de manera temprana, existen mayores posibilidades de iniciar tratamientos adecuados, mejorar el pronóstico y ofrecer una mejor calidad de vida durante el proceso de atención. Por ello, la observación constante y las revisiones médicas oportunas son herramientas fundamentales para el cuidado infantil.

*Estas son señales de alerta:*

• Cansancio o palidez persistente sin causa aparente.

• Fiebre frecuente o prolongada sin motivo claro.

• Moretones o sangrados frecuentes.

• Dolor de huesos o articulaciones que no cede.

• Inflamación persistente de ganglios en cuello, axilas o ingles.

• Pérdida de peso inexplicable o disminución del apetito.

• Dolores de cabeza intensos y frecuentes, especialmente si se acompañan de vómito.

• Cambios en la visión o aparición de manchas blancas en los ojos.

Es importante señalar que la presencia de una o más de estas señales no significa necesariamente una enfermedad grave, pero sí indica la importancia de acudir a una valoración médica para descartar o atender cualquier condición de manera oportuna.

Promover la detección temprana no es motivo de alarma, sino un acto de responsabilidad, amor y cuidado. La información clara y accesible permite a madres, padres y cuidadores tomar decisiones informadas y buscar atención a tiempo cuando algo no parece habitual.

El Gobierno Municipal reitera el compromiso de fomentar una cultura de prevención, acompañamiento y atención oportuna.