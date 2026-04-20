Coinciden Segob y Alto Comisionado de ONU en “firme compromiso” con derechos humanos y cooperación para la justicia

Ciudad de México. Tras el encuentro que sostuvo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, expresó que se trató de un diálogo en el que el gobierno federal recalcó el “firme compromiso” con los derechos humanos. Subrayó que coinciden con esa agencia de las Naciones Unidas en que la cooperación amplía las capacidades “para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”.



“Reiteramos el firme compromiso del Gobierno de México con los derechos humanos y que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública. Coincidimos en que la cooperación con @OACNUDH y el Sistema de Naciones Unidas en México, amplía nuestras capacidades para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”, señaló Rodríguez Velázquez por medio de un mensaje en sus redes sociales.



A la reunión que duró más de dos horas también acudieron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez; la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez; la titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Xadeni Méndez, y la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Morales, entre otros.



Luego de su reunión con la secretaria de Gobernación, el funcionario internacional sostuvo un encuentro en la Secretaría de las Mujeres. Después se trasladó a las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi), donde arribó minutos antes de las 13:30, para reunirse con su titular Adelfo Regino.