Cocentro proyecta incremento del 20% en ventas patrias

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Liliana Aranzola Campos dio a conocer que ante la llegada de celebraciones por el Grito de Independencia se espera un incremento en ventas del 20% en el barrio mágico del centro.

Con la realización del Grito de Independencia se espera dar una mejora en las ventas para el corazón de la ciudad principalmente en bares, restaurantes, minisúper y más.

El centro es el principal lugar de celebraciones en fiestas patrias con los festejos que encabeza el gobierno del estado con conciertos y la tradicional actividad patria.

Cabe destacar que aun no se da a conocer el artista invitado del 2026, de esto dependerá la afluencia de personas al evento.