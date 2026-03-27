Cocentro llama a comercios en revisar instalaciones por posibles cortos circuitos

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Claudia Portillo López dio a conocer un llamado a los comerciantes en revisar las instalaciones además se procederá a reducir el perímetro de acordonamiento para permitir el comercio pues se logró controlar el incendio de la tienda china localizada en la Calle Libertad.

Luego del incendio que se reportó en pleno corredor comercial principal, la líder del comercio formal del centro de la ciudad comentó que es posible que se trata de un corto circuito el cual comenzó en el primer y segundo piso, sin embargo, será la autoridad la que se llegue hacer cargo del peritaje.

“Entonces sí, invitar a todo todos los locatarios, pues a que a que revisen sus instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, quién es las tengan y pues todo pues todo lo que debemos de tener en orden”, comentó.

Cabe destacar que en menos de un año se han presentado varios incendios en el primer cuadro de la ciudad, por lo cual han llamado constantemente a la prevención en este tipo de casos de la mano de la autoridad, así como un trabajo de cada locatario, de cada empresario que pueda revisar que sus negocios y estén en las mejores condiciones para evitar problemas como este, para evitar pues incendios y cualquier otro tipo de accidentes.

Asimismo reitero que después del incendio de Milano registrado el año pasado se ha dado una coordinación con el gobierno municipal para dar paso a una asesoría en el cuidado de instalaciones y como evitar riesgos de incendio.