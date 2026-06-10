CNTE retoma diálogo con Gobernación en nuevo intento para lograr la abrogación de la Ley del lssste 2007

Ciudad de México. La dirigencia magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retomó este miércoles la mesa de trabajo con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación, en un nuevo intento para recibir una propuesta que marque la ruta para la abrogación de la Ley del Issste 2007 y así levantar la huelga nacional que inició hace diez días.

Más de 40 integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) se reúnen en estos momentos con los titulares de las secretarías de Gobernación, Educación Pública y del Issste, Ross Icela Rodríguez, Mario Delgado y Martí Batres, respectivamente.

Esta es el cuarto encuentro entre la CNUN y los funcionarios federales, que se realiza a unas horas de comenzar el mundial de futbol de la 2026.

En una conferencia previa a su ingreso, Yenny Aracely Pérez, dirigente magisterial de la sección 22 de Oaxaca, señaló que esperan tener “respuestas concretas” a las demandas que ya tiene conocimiento el gobierno federal. E hizo un llamado a no criminalizar sus protestas.

A su vez, la profesora Eva Hinojosa, secretaria general de la sección 18 de Michoacán advirtió que que si no hay propuestas de solución, emprenderían una marcha organizada rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde la Torre del Caballito, donde ya hay otros contingentes de maestros realizando un bloqueo en Paseo de la Reforma.

Mencionó que “estamos aquí con un plan de acción: venir a la mesa, que los contingentes coberturen aquí y en la Torre del Caballito, y si no hay un avance iremos en marcha al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

Precisó que fue en la Asamblea Nacional Representativa, que entró en receso esta madrugada, en donde se determinó “el mandato de la base de llegar, escuchar, proponer, y también desde luego exigir”.

Ante la posibilidad de que se manifiesten el día de mañana en las inmediaciones del Estadio Azteca, cuando arranca la justa mundialista, Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, recalcó que la protesta no es contra la afición sino se trata de visibilizar sus demandas y de otras problemáticas sociales.

“Las exigencias legítimas de las madres buscadoras, de sus hijos, de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de las huelgas que están ya sin una solución como la de Tornel, el Nacional Montes de Piedad, de las preparatorias de la Ciudad de México, del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, y muchos otros agravios”, detalló.

El dirigente magisterial aseguró que esto “no termina, como se dice en términos de fútbol, hasta el último minuto el partido. Vamos a llegar a la final con la abrogación de la ley del Issste”.

En un ingreso entorpecido, en donde la dirigencia tuvo que leer el oficio de la invitación que les hizo llegar la secretaria de Gobernación anoche, la CNUN entró poco después de las 11 de la mañana.

Para coberturar la mesa de diálogo, decenas de docentes de las diferentes regiones de la sección 22 de Oaxaca permanecen en las inmediaciones del Palacio de Cobián, haciendo un cerco al inmueble, en espera de que “salga la comisión, con una solución”.