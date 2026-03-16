Clausuran el “Barra Tradicional” y 9 clausuras más en la última semana

Durante la semana del 9 al 15 de marzo, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 361 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Dichas acciones dieron como resultado un total de 10 clausuras, de las cuales tres fueron en Chihuahua, una en Delicias y seis en Ciudad Juárez.

El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo que, el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

Las clausuras fueron las siguientes:

-Chihuahua:

• Cantina “El Imperio” por caso omiso a acta anterior

• Restaurante bar “La Barra Tradicional”, por menores de edad dentro del establecimiento

• “Licores Venceremos” por falta de revalidación anual

-Delicias:

• Licorería en tienda de autoservicio “Tecate Six el Six”, por violación de giro

-Juárez:

• Tienda de abarrotes “Modelorama 67” por violación de giro

• Tienda de abarrotes “Six Abarrotes Los Olivos II” por violación de giro

• Restaurante bar con pista de baile “Jaimes Jimmys y Zarapes”, por operar fuera de horario

• Salón de eventos “Terraza Campestre” por operar sin permiso

• Cantina y salón de baile “Monterrey No.2”, por menores de edad dentro del establecimiento

• Restaurante bar “Cervecería 19” por riña en el establecimiento