Clausuran el “Barra Tradicional” y 9 clausuras más en la última semana

Durante la semana del 9 al 15 de marzo, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 361 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.
Dichas acciones dieron como resultado un total de 10 clausuras, de las cuales tres fueron en Chihuahua, una en Delicias y seis en Ciudad Juárez.
El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo que, el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.
Las clausuras fueron las siguientes:
-Chihuahua:
• Cantina “El Imperio” por caso omiso a acta anterior
• Restaurante bar “La Barra Tradicional”, por menores de edad dentro del establecimiento
• “Licores Venceremos” por falta de revalidación anual
-Delicias:
• Licorería en tienda de autoservicio “Tecate Six el Six”, por violación de giro
-Juárez:
• Tienda de abarrotes “Modelorama 67” por violación de giro
• Tienda de abarrotes “Six Abarrotes Los Olivos II” por violación de giro
• Restaurante bar con pista de baile “Jaimes Jimmys y Zarapes”, por operar fuera de horario
• Salón de eventos “Terraza Campestre” por operar sin permiso
• Cantina y salón de baile “Monterrey No.2”, por menores de edad dentro del establecimiento
• Restaurante bar “Cervecería 19” por riña en el establecimiento