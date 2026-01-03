Clausura Gobernación Estatal evento de pelea de gallos y coleadero

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, clausuró un evento de pelea de gallos y un coleadero durante los últimos días, en Delicias y Chihuahua, respectivamente.

Lo anterior derivado del oficio con número 147/2025 emitido el pasado 30 de diciembre del 2025, donde se informaba que por acuerdo de la Mesa de Seguridad celebrada el 29 de diciembre de 2025 se determinó la cancelación y otorgamiento de los permisos especiales para la celebración de carreras caballos, peleas de gallos, coleaderos, jaripeos, lazadas y demás relativos.

El 31 de diciembre de 2025 en la comunidad de “La Casita”, en el municipio de Chihuahua, fue clausurado el coleadero que se realizaba.

En la ciudad de Delicias, hoy se clausuró el “Palenque La Unión” por realizar peleas de gallos.

La sanción a la que serán acreedores dichos establecimientos pudiera ascender de 250 a 650 UMAS por operar sin permiso o licencia, tal y como lo establece el artículo 33 de la Ley de Alcoholes del Estado de Chihuahua.

El Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.