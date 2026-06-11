Claudia Sheinbaum felicita a la Selección tras la victoria 2-0 ante Sudáfrica en el Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a la Selección Mexicana tras su victoria 2-0 frente a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, disputado en el Estadio Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, la mandataria expresó su reconocimiento al equipo nacional y extendió el mensaje de celebración a todas las mexicanas y los mexicanos por el resultado obtenido.

Aunque no asistió al encuentro en el estadio, Sheinbaum siguió el partido desde el Deportivo “Hermanos Galeana”, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde también vivió el ambiente del debut mundialista.

Desde ese espacio, la presidenta destacó el triunfo de la Selección y cerró su mensaje con un “¡Viva México!”, en sintonía con el festejo nacional por el arranque del torneo.