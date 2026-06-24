Claudia Sheinbaum cumple 64 años; le cantan las Mañanitas en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró este miércoles 24 de junio su cumpleaños número 64 y fue recibida con el tradicional canto de Las Mañanitas durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional.

Al inicio de la denominada Mañanera del Pueblo, funcionarios, periodistas y asistentes sorprendieron a la mandataria con el canto, gesto que Sheinbaum agradeció con una sonrisa y unas breves palabras.

“Muchas gracias”, expresó la titular del Ejecutivo federal, quien además adelantó que habría pastel para conmemorar la fecha.

Durante la conferencia, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras a la presidenta.

“Muchísimas felicidades, Presidenta. Yo sé que lo que más le llena la vida es servir al pueblo de México. Le deseo toda la salud, toda la felicidad y que siga siendo el gran ejemplo y la gran Presidenta que ha sido hasta el día de hoy”, expresó la funcionaria.

Sheinbaum escuchó los mensajes de felicitación antes de continuar con la agenda habitual de la conferencia matutina.