Ciudadanos cubanos agradecen a México entrega de alimentos y ayuda humanitaria

La Habana. El cubano Guillermo Beltrán recibió gratis este jueves dos bolsas grandes que contenían un paquete de arroz, otro de frijoles, tres de amaranto y dos de galletas; además, una botella de aceite, dos latas grandes de sardinas y otra de duraznos en conserva. Las etiquetas de los productos decían: “Hecho en México”.

La familia de este padre soltero con dos hijas fue una de las centenares que recibieron una donación de alimentos proveniente de México en el marco de la colaboración humanitaria anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum tras la imposición por Estados Unidos de un cerco energético a la isla que cada día se vuelve más asfixiante.

“Significa tremenda alegría (recibir la ayuda) porque la situación nos la ha puesto difícil. Me siento muy agradecido”, relató a The Associated Press Beltrán, de 70 años y quien vive junto a sus hijas de 13 y 16 años. “A la presidenta mexicana hay que elevarla hasta el cielo, porque se ha preocupado así, con esa valentía”.

Dos embarcaciones de la Armada de México cargadas con alimentos y productos de aseo personal llegaron la semana pasada a La Habana, dos semanas después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a los países que vendieran petróleo a la Cuba, profundizando una severa crisis económica y energética ya existente en la nación caribeña.

La orden de Trump de aplicar aranceles se produjo luego del ataque a Venezuela del 3 de enero para secuestrar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, un aliado de Cuba y uno de sus principales provedores de combustible a la isla. Los otros son México y Rusia.

“Lo que hacen (contra la isla) es injusto…lo que han hecho es un abuso. Anoche hasta las qué horas sin corriente, esta mañana otra vez es algo inhumano. En algún momento tendrán que reflexionar”, se lamentó Beltrán.

Los buques traían unas 800 toneladas de productos y aún quedan por embarcar unas mil 500 toneladas de leche en polvo y frijoles en los próximos días. El gobierno cubano declaró que la ayuda servirá para apoyar a las familias vulnerables con niños con bajo peso o ancianos en las provincias de Mayabeque, Artemisa y La Habana.

La televisión estatal mostró el pasado lunes imágenes de la entrega de estos productos a las llamadas bodegas, los comercios estatales minoristas que proveen a los cubanos de productos básicos, sobre todo a través de la libreta de abastecimiento. Las bolsas recibidas por Beltrán fueron llevadas directamente a su casa por el encargado de su bodega barrial, ubicada en el municipio Plaza.

“La gente está muy agradecida con estas donaciones”, indicó a la AP Roberto Román, el encargado de ese lugar. Tiene a su cargo mil 780 consumidores, distribuidos en 850 familias.

La crisis económica que sufre Cuba desde comienzo de la década y un marcado incremento de las sanciones estadunidenses presionando para un cambio del modelo político en la isla ya generaban desabastecimiento e intensos apagones que se agudizaron en enero y febrero. Cuba produce apenas el 40 por ciento del combustible que necesita.

Este miércoles, las autoridades ofrecieron a los dueños particulares de triciclos eléctricos y motos permisos temporales como transportistas urbanos en La Habana para ayudar a la movilidad de las personas. Las calles lucían vacías de vehículos la ciudad, mientras se veía a vecinos caminando, en motos eléctricas o abarrotando las paradas para tratar de moverse.