Circulación anticiclónica mantendrá temperaturas por encima de los 30°C este lunes

Este lunes, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre la República Mexicana.

Asimismo, continuará la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Jalisco (centro y sur), Colima (este), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este); finalizando en Sinaloa e iniciando a partir de este día en Michoacán (centro y suroeste) y Chiapas (suroeste).

Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, pronosticándose fuertes rachas de viento en dicha región.

