Cierre de calles afuera de Palacio es golpeteo político, señala De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno señaló que la manifestación que se ha hecho durante los últimos 3 días afuera de Palacio de Gobierno está impulsada por tintes políticos pues se les ha ofrecido la ayuda que piden y la terminan rechazando.
Explicó que una de las quejas que han hecho las manifestantes es para que se les brinde servicio médico a tráves de MediChihuahua para uno de sus familiares y en lugar de acudir al Hospital General, ayer jueves fue necesario pedir ayuda de una ambulancia por una persona que se sintió mal durante el bloqueo.
Asimismo, lamentó que pongan en riego a menores de edad que ni siquiera con sus familiares directos pues en la protesta de ayer se detectó que venían acompañadas de un menor de edad al que invitaron a unirse a la manifestación, mismo que señaló, no venía acompañado de sus tutores.
“La persona que encabeza este pequeño grupo de seis personas es una vieja conocida de tu servidor, es una vieja conocida del Gobierno y bueno, es más bien un mecanismo de presión o de golpeteo político. No digo que no haya que atenderse, pero si lo que quiere es servicio médico, pues la Secretaría General no da servicio médico, tendrán que ir a MediChihuahua”.