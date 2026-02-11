Cierran el espacio aéreo de El Paso durante 10 días por motivos de seguridad

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha cerrado el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, durante 10 días, suspendiendo todos los vuelos con origen y destino.

Un aviso publicado en el sitio web de la FAA indicó que las restricciones temporales de vuelo se debían a “razones especiales de seguridad”, pero no proporcionó más detalles. El cierre no incluye el espacio aéreo mexicano pero sí la vecina Santa Teresa, Nuevo México.

MÁS SOBRE TEXAS

El aeropuerto anunció en una publicación de Instagram que todos los vuelos con origen y destino quedarían suspendidos desde la noche del martes hasta la noche del 20 de febrero, incluyendo vuelos comerciales, de carga y de aviación general. En la publicación, el aeropuerto dirige a los viajeros contactar a sus aerolíneas para obtener información actualizada sobre sus vuelos.

En su aviso, la FAA señala que la restricción afecta a un radio de diez millas náuticas alrededor del aeropuerto de El Paso, desde la superficie hasta los 18,000 pies, excluyendo el espacio aéreo mexicano.

La medida pareció tomar por sorpresa a políticos locales y representantes de Texas en el Congreso. El representante estatal Vincent Pérez dijo que no tenía información y que nunca había oído que un espacio aéreo en EEUU fuera cerrado por diez días sin que hubiera una emergencia mayor, según The New York Times.

“Lo que es especialmente preocupante es que parece que no hubo aviso previo al gobierno local, a los líderes del aeropuerto, ni siquiera al Control de Tráfico Aéreo local o al liderazgo militar local”, dijo Chris Canales, representante de la Ciudad de El Paso, en un comunicado citado por el NYT.

Es previsible que el cierre genere importantes interrupciones, dada la duración y el tamaño del área directamente afectada. El Paso, una ciudad fronteriza con una población de casi 700,000 habitantes, o incluso más si se incluye el área metropolitana circundante, es un centro de comercio transfronterizo junto con la vecina Ciudad Juárez en México.

El aeropuerto se describe a sí mismo como la puerta de entrada al oeste de Texas, el sur de Nuevo México y el norte de México. Southwest, United, American Airlines y Delta, entre otras, operan vuelos allí.