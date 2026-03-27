Cierran calles afuera de Palacio por tercer día consecutivo

Por tercer día consecutivo, las calles aledañas al Palacio de Gobieron fueron cerradas por una manifestación organizada por Virginia “Vicky” Márquez y Dionisia Chaparro quienes reclaman la falta de diversos apoyos por parte del Gobierno del Estado.

Entre las peticiones se han realizado son apoyos para afectados por las lluvias del año pasado en El Porvenir, así como reclamos a actores políticos que aspiran a cargos de elección popular y no atienden las peticiones de la población.

Ambas mujeres se han manifestado en repetidas ocasiones afuera de Palacio de Gobierno, sin embargo, durante la presente semana han movilizado durante 3 días, cerrando las calles Aldama y Carranza hasta por 10 horas diarias.