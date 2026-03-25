Cierran calle Aldama por manifestación afuera de Palacio

Derivado de una manifestación afuera de Palacio de Gobierno, la circulación vial en la calle Aldama fue obstruida a la altura de la calle Guerrero.

Se trata de una protesta organizada Virginia “Vicky” Márquez y Dionisia Chaparro quienes reclaman diversos apoyos por parte del Gobierno del Estado.

Entre las peticiones se incluyen apoyos para afectados por las lluvias en El Porvenir, así como reclamos a actores políticos que aspiran a cargos de elección popular y no atienden las peticiones de la población.