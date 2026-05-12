Cierran albergue en colonia Vida Digna, encargado es vinculado por violación a un menor de edad

Concepción Márquez Muñoz, coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales en la Fiscalía de Distrito Zona Centro informó que desde octubre del 2025 se procedió al cierre del albergue Serva, derivado de una orden de aprehensión que se libró en contra del encargado por presunto violación y abuso sexual en contra de un menor de edad.

Explicó que dicho centro, ubicado en la colonia Vida Digna, recibía a jóvenes con problemas de adicciones y/o tutelados por el Estado, siendo en abril del 2025 cuando un adolescente de 16 años fue ingresado por la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes luego de que tuvo problemas en su núcleo familiar.

Tras llegar al albergue, la víctima es abordada por el imputado Andrés David H. H. quien le realizó tocamientos y posteriormente abusó sexualmente de él.

El joven, aprovechando un descuido del personal, logró huir del albergue y llegó a la Fiscalía para denunciar los hechos; tras obtenerse la orden de aprehensión en octubre del año pasado, el agresor ya no trabajaba en el lugar por lo que fue hasta el pasado 01 de mayo que se logró su detención.

Posteriormente, el pasado miércoles se obtuvo la vinculación a proceso de Adrían H. H., imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva durante el tiempo que dura la etapa de investigación.

La coordinadora de la Unidad agregó que no se han denunciado más casos de abuso sexual al interior de dicho albergue, mismo que al momento del cierre tenía a 13 menores a su cuidado, siendo reubicados por la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes.