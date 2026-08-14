Cierra FORCA su primer año de operación con impulso a 69 proyectos culturales

La Secretaría de Cultura informó que el ejercicio 2026 del Fondo de Apoyos a la Cultura “Aurora Reyes” (FORCA) concluyó con la operación de 69 proyectos en la entidad.

Durante este primer año de operación, el FORCA benefició a proyectos de artistas, creadoras, creadores, promotores, gestores culturales y colectivos; así como proyectos impulsados por gobiernos municipales.

Con ello, el programa consolida una estrategia que fortalece el desarrollo cultural desde las comunidades y para las comunidades, bajo los principios de descentralización, democratización y equidad en el acceso a la cultura.

En la modalidad dirigida a los ayuntamientos, fueron respaldados proyectos de los municipios de Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Delicias, Meoqui, Ahumada y Parral.

Entre las iniciativas beneficiadas se encuentran el Festival de las Tres Culturas 2026, en Cuauhtémoc; el mural “Múltiples Culturas, un Destino Histórico”, en Nuevo Casas Grandes; el Festival por el 93 Aniversario de la Fundación de Delicias y el Chevefest Meoqui 2026.

También fueron apoyadas las actividades conmemorativas del Aniversario de la Batalla de Carrizal, las Fiestas Patronales y las actividades muralistas del municipio de Ahumada, así como las Jornadas Villistas Culturales 2026, en Parral.

El Fondo de Apoyos a la Cultura “Aurora Reyes” fue creado con el propósito de impulsar proyectos con impacto artístico y cultural mediante dos modalidades: apoyos directos para la comunidad cultural y apoyos destinados a proyectos promovidos por los municipios.

La Secretaría de Cultura agradece la participación de artistas, creadoras, creadores, gestores culturales, colectivos y autoridades municipales que formaron parte de este primer ejercicio del programa.

Asimismo, se invita a las personas interesadas a mantenerse atentas a los canales oficiales de la dependencia, donde oportunamente se dará a conocer la convocatoria del Fondo de Apoyos a la Cultura “Aurora Reyes” correspondiente al 2027.