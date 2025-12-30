CIDH exige a gobierno de Noboa esclarecer desapariciones forzadas y hostigamiento militar a mujeres

Quito. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió este martes al gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa localizar a 26 desaparecidos y a seis mujeres hostigadas por militares.

En una resolución dada a conocer este martes, la CIDH otorgó medidas cautelares “en beneficio de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras en el marco de un estado de excepción respecto de Ecuador, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en Ecuador”.

Estas 26 personas habrían sido detenidas por miembros de las Fuerzas Armadas en distintos operativos en 2024, sin que hasta la fecha se cuente con información oficial sobre su paradero, pese a las decisiones judiciales y denuncias interpuestas, en el marco del denominado Conflicto Armado Interno, decretado por Noboa, el 9 de enero del año pasado.

Las mujeres beneficiarias de estas medidas cautelares son familiares (madres, hermanas o hijas de los desaparecidos) víctimas de amenazas y actos de intimidación por sus labores, por parte de policías y militares, según las denuncias de organismos de defensa de los derechos humanos.

Las autoridades del gobierno de Noboa han dicho, en varias ocasiones, que realizan las investigaciones correspondientes (ellos las llaman “diligentes”) y que, al mismo tiempo, se aplican mecanismos eficaces para mitigar el riesgo.

Todos los casos mencionados se encuentran a cargo de la Fiscalía General, por el delito de desaparición forzada. De acuerdo con el reporte de la CIDH, el gobierno habría indicado que “conforme a la valoración efectuada por la entidad competente no se ha identificado un riesgo verificable respecto de las familias de las personas desaparecidas. No obstante, informó que realizará una reevaluación del riesgo”.

La CIDH considera que la situación de las personas desaparecidas “no ha sido esclarecida y, a la fecha, se sigue sin conocer su paradero o destino”. En cuanto a las mujeres familiares identificadas, “la información disponible da cuenta de eventos de amenazas y actos de intimidación que se han producido en el tiempo, incluyendo hechos recientes ocurridos en noviembre de 2025”, acota la entidad.

Por todo ello, para la Comisión estos familiares están “en una situación de gravedad y urgencia”. En ese sentido solicita a Ecuador que “redoble sus esfuerzos para determinar la situación y el paradero de las 26 personas desaparecidas identificadas en la presente resolución, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal, mediante un plan de búsqueda con resultados medibles, participación familiar y enfoque de edad, de acuerdo con los estándares y obligaciones internacionales aplicables”.

Además, le pide al Estado ecuatoriano “facilite la entrega inmediata de toda la información disponible que permita conocer el destino de los propuestos beneficiarios, incluyendo, pero no limitándose, a toda aquella requerida por las decisiones judiciales internas y de las acciones urgentes del Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas”.

Finalmente solicita al gobierno de Noboa que “brinde atención a la salud física y mental de las 6 familiares identificadas de las personas desaparecidas, de manera concertada y voluntaria” y que también “informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar con la debida diligencia los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.