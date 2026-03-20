Ciclista resulta lesionado tras choque en el Centro de la ciudad

Un ciclista resultó lesionado luego de protagonizar un choque contra una camioneta en el cruce de las calles Victoria y 12, en pleno Centro de la ciudad, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades viales.

De acuerdo con el reporte, el conductor de una camioneta Mitsubishi Outlander circulaba sobre la calle Victoria en sentido de este a oeste, cuando un hombre de aproximadamente 30 años de edad, que viajaba a bordo de una bicicleta tipo balona, cruzó por la calle 12 de norte a sur en sentido contrario a la circulación. Debido a esta maniobra, el ciclista impactó contra la unidad y salió proyectado varios metros sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios, diagnosticándole una fractura en el pie izquierdo, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica. Elementos de la Policía Vial se encargaron de levantar el reporte correspondiente y deslindar responsabilidades.