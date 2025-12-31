CIA, detrás de ataque a muelle ligado a cárteles, reporta Ap; Venezuela no confirma incursión

Washington. La Agencia Central de Inteligencia (CIA), estuvo detrás de un ataque con drones la semana pasada contra un muelle que se cree era utilizado por cárteles de drogas venezolanos, según dos personas familiarizadas con los detalles de la operación que solicitaron anonimato para hablar acerca del asunto confidencial.

El ataque, que no ha sido reconocido por funcionarios venezolanos, sería la primera operación directa conocida en suelo venezolano desde que Estados Unidos comenzó en septiembre a atacar lanchas en el mar Caribe marca una escalada significativa en la campaña de la Casa Blanca para presionar al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo referencia por primera vez a la operación en una entrevista el viernes con John Catsimatidis, en la estación de radio WABC en Nueva York, en la que afirmó que su país había destruido una “gran instalación de donde vienen los botes”.

En un diálogo con reporteros el lunes mientras recibía al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en su finca Mar-a-Lago, Trump agregó que la operación tuvo como objetivo una “zona de atraque donde cargan los botes con drogas”. Pero se negó a comentar cuando se le preguntó si el ataque fue realizado por el ejército estadunidense o por la CIA.

La CIA y funcionarios de la Casa Blanca también se negaron a ofrecer más comentarios sobre el asunto. El coronel, Allie Weiskopf, portavoz del Comando de Operaciones Especiales, que supervisa las operaciones de Estados Unidos en el Caribe, dijo en un comunicado que “Operaciones Especiales no apoyó esta operación ni proporcionó apoyo de inteligencia”.

El ataque intensifica lo que comenzó en agosto como un gran despliegue militar de la Casa Blanca en el Caribe, seguido por al menos 30 ataques militares estadunidenses contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Más recientemente, Trump ha ordenado un cuasi bloqueo con el objetivo de incautar petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

La televisora CNN fue la primera en informar sobre la participación de la CIA en la operación.

Durante meses, Trump había dicho que podría ordenar pronto ataques a objetivos en suelo venezolano. También ha dado el inusual paso de reconocer públicamente que autorizó a la CIA llevar a cabo acciones encubiertas dentro de Venezuela.

El gobierno está obligado a informar sobre las acciones encubiertas de la CIA a los altos funcionarios del Congreso, incluyendo los presidentes y miembros de alto rango de los comités de Inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes. Pero Trump, al confiar el que parece ser el primer ataque terrestre de la campaña venezolana a la agencia de inteligencia, podría estar calculando que la acción enfrentaría menos escrutinio por parte de los legisladores que un ataque militar.

“Lo autoricé por dos razones”, respondió Trump. “Número uno, han vaciado sus prisiones en Estados Unidos”, dijo en octubre al confirmar a los reporteros su aprobación para que la CIA actuara. “Y la otra cosa, las drogas, tenemos muchas drogas que vienen de Venezuela, y muchas de las drogas venezolanas llegan por mar”.

Por otra parte, Trump ha dicho repetidamente que los días de Maduro en el poder están contados. El mandatario venezolano y miembros de su círculo cercano están bajo acusación federal en Estados Unidos desde 2020 por narcoterrorismo y otros cargos.

Maduro ha negado las acusaciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos duplicó este año a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto.

El presidente venezolano no mencionó la operación de la CIA durante un discurso de una hora el martes en una escuela internacional de liderazgo para mujeres.