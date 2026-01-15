Un comentario irónico de Chris Noth, fue interpretado como un dardo contra Sarah Jessica Parker tras su reciente reconocimiento en los Golden Globes.

Chris Noth, actor conocido por interpretar a Mr. Big en Sex and the City, se encuentra en el centro de una nueva controversia tras un comentario en redes sociales que fue interpretado como una agresión contra su excompañera Sarah Jessica Parker.

Chris Noth desata polémica con comentario sobre Sarah Jessica Parker tras su homenaje en los Golden Globes

La actriz fue recientemente homenajeada con el Premio Carol Burnett en la antesala de los Golden Globes, un reconocimiento a su trayectoria que celebró su icónico papel de Carrie Bradshaw en la exitosa franquicia televisiva y cinematográfica.

El incidente sucedió en la cuenta de Instagram de Noth, donde publicó una fotografía desde el gimnasio con la frase “Que le jodan al año nuevo. ¡Vamos!”. Poco después, un usuario comentó, en tono sarcástico, si se refería a “Sarah Jessica Parker y su premio”.

Noth respondió de forma escueta: “Correcto”, desatando una ola de reacciones y especulación sobre si su intención era criticar a la actriz.

La respuesta no pasó desapercibida para los seguidores de la antigua pareja televisiva, quienes vincularon el comentario con tensiones previas entre ambos.

Sarah Jessica Parker se despide de ‘Carrie Bradshaw’ tras final de la secuela ‘And just like that’. (Getty Images/Getty Images)

¿Por qué se pelearon Chris Noth y Sarah Jessica Parker?

La relación profesional entre Chris Noth y Sarah Jessica Parker se ha visto afectada en años recientes por varios acontecimientos fuera de cámaras, particularmente después de que Noth fuera objeto de múltiples acusaciones de agresión sexual, las cuales él ha negado, y que provocaron la eliminación de su papel en And Just Like That.

Sarah Jessica Parker y Chris Noth, el 10 de octubre de 2021, durante la filmación de la escena del final de temporada de ‘And Just Like That’ en París, que fue eliminada. (Mega/The Grosby Group)

Ante la creciente atención mediática, Noth publicó un nuevo mensaje en Instagram ayer en el que relativizó el alcance de su comentario, calificándolo como “ligeramente sarcástico” y descartó que mereciera la controversia que se generó a partir de él.

“No es noticia. No merece toda esta discusión. Es una pérdida de tiempo en un mundo donde hay cosas más importantes de las que preocuparse”, escribió el actor.

A la fecha, ni Noth ni Parker han ofrecido más declaraciones públicas sobre el incidente. Sin embargo, el episodio ha reavivado el interés del público en la compleja dinámica entre ambos, alimentando rumores de posibles diferencias personales que van más allá de la pantalla.