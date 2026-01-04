Choque volcadura deja dos lesionadas y un poste derribado en carretera a Cuauhtémoc

Un conductor perdió el control de su vehículo por lo cual chocó contra un poste de luz y terminó cayendo a un arroyo esto en la carretera Chihuahua a Cuauhtémoc.

Se trata de un vehículo 300c, el conductor perdió el control se impacto contra muros y derribó un poste de la CFE y terminó al interior de un arroyo, esto justo frente a las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.

Al lugar arribaron paramédicos de URGE quienes atendieron a dos jovencitas las cuales eran acompañantes del conductor, mismas que fueron trasladadas al hospital central para su atención médica.

Cabe destacar que también se presentan cuantiosos daños materiales, además de requerirse el apoyo de elementos de bomberos para el rescate de las personas.