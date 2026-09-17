Choque entre tres vehículos deja a dos personas hospitalizadas en la carretera a Juárez

Un hombre y una mujer resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital luego de un aparatoso choque en el que se vieron involucrados tres vehículos, registrado a la altura del kilómetro 33 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.

El accidente ocurrió en las inmediaciones del puente del Ejido Ocampo, cuando el conductor de una pickup Chevrolet modelo 1997, que circulaba en sentido sur-norte, intentó realizar una maniobra para retornar. Al momento de atravesarse, fue impactado en uno de sus costados por una camioneta Chevrolet Traverse que circulaba en dirección norte-sur.

Debido a la fuerza del impacto, la Traverse salió proyectada contra un poste ubicado a un costado del puente peatonal del ejido y, posteriormente, volvió a ser desplazada hasta impactar contra un Chevrolet Sonic de color rojo, que se encontraba estacionado junto a la escuela primaria Creí Leopoldo Enríquez Ordóñez.

Como consecuencia del accidente, la copiloto de la pickup responsable, quien es esposa del conductor, resultó lesionada y requirió atención médica. De igual manera, el conductor de la Chevrolet Traverse sufrió lesiones durante el percance.

Paramédicos de Ángeles Blancos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a los afectados y posteriormente trasladaron a ambos lesionados a un hospital para recibir atención médica. Autoridades correspondientes se hicieron cargo de las diligencias para determinar las responsabilidades derivadas del accidente.