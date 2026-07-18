Choque entre camioneta y automóvil termina con impacto contra poste en Fuerza Aérea y Palestina

Un aparatoso choque entre una camioneta y un automóvil se registró la tarde de este sábado en el cruce de la avenida Fuerza Aérea y Palestina, luego de que uno de los conductores presuntamente invadiera la circulación al intentar dar vuelta a la izquierda. El percance dejó únicamente daños materiales, aunque generó un importante congestionamiento vial en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta de la marca Haval circulaba sobre la avenida Fuerza Aérea en sentido de norte a sur, mientras que un automóvil Nissan Sentra, de modelo atrasado, transitaba en sentido contrario. Al intentar incorporarse hacia la avenida Palestina, el conductor del Sentra dio vuelta a la izquierda y presuntamente le cortó la circulación a la camioneta, provocando el impacto.

Tras la colisión, la camioneta fue proyectada contra un poste de semáforo. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para elaborar el croquis correspondiente, deslindar responsabilidades y coordinar el tráfico, que permaneció afectado durante varios minutos.