Choque en Valle Dorado deja dos lesionados; uno fue trasladado por paramédicos

Un choque con personas lesionadas se registró en el cruce de las calles Caimán y Rinoceronte, en la colonia Valle Dorado, luego de que dos vehículos colisionaran en un crucero donde no existen señalamientos de alto.

De acuerdo con el reporte, el conductor de una Chevrolet Tahoe color azul circulaba sobre la calle Caimán en sentido de norte a sur, mientras que una pick up Chevrolet Avalanche transitaba por Rinoceronte. Al llegar al cruce, ninguno de los conductores realizó alto, provocando el impacto entre ambas unidades. Tras la colisión, la Tahoe salió proyectada y terminó impactándose contra el domicilio ubicado en la esquina.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención médica, resultando lesionados el conductor y el acompañante de la Tahoe; sin embargo, únicamente este último fue trasladado a un hospital para su valoración médica. Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del reporte correspondiente y del control del tráfico en la zona.