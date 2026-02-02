Choque en el Campo Menonita 103 deja dos lesionados

Un choque vehicular registrado la noche del domingo 1 de febrero de 2026, en el Campo Menonita número 103, Seccional Álvaro Obregón, dejó como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 20:00 horas se recibió una llamada en la Subdirección de Seguridad y Vialidad alertando sobre un hecho vial, por lo que se comisionó a la unidad. Al arribar al lugar, los agentes observaron una camioneta siniestrada fuera de la cinta asfáltica.

El conductor informó que circulaba de norte a sur cuando perdió el control del vehículo, salió del camino y se impactó contra el puente de entrada de un domicilio, quedando finalmente bajo la cinta asfáltica con orientación hacia el sur.

En el sitio ya se encontraban paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a Maribel A. S., de 26 años, con probable fractura en tobillo derecho y lesiones en el cuello, así como a Edgar R. M., de 40 años, quien presentó fractura en pierna derecha. Fueron trasladados a Ciudad Cuauhtémoc para su atención médica.

El vehículo involucrado es una camioneta Isuzu Rodeo, modelo 2002, color gris, la cual fue asegurada y trasladada al corralón oficial de Grúas Maldonado.

Los daños materiales fueron estimados en aproximadamente 40 mil pesos, incluyendo afectaciones a un canalón de cemento, objeto fijo.