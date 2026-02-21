Choque en cruce del periférico de la Juventud-Juan Escutia deja un adulto mayor lesionado

El conductor de una camioneta Cadillac SRX salía de la gasolinera Oxxo gas ubicada en el cruce de la lateral del periférico la juventud y Juan Escutia cuando intentó cruzar hacia la Juan Escutia rumbo al este, sin la debida precaución ya que no hay semáforo que se lo indique provocando que el conductor de un vehículo Volkswagen golf que circulaba en sentido del norte sur sobre la lateral del periférico la impactara en su costado izquierdo fuertemente.

Fueron paramédicos de URGE los que llegaron al lugar para atender a un adulto mayor que viajaba como pasajero en la camioneta Cadillac haciéndose cargo del accidente elementos de la policía Vial.