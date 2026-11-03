Choque en Av. Tecnológico deja un motociclista lesionado

Un accidente entre un motociclista y un vehículo particular se registró esta tarde en el cruce de la avenida Tecnológico y calle Bustamante, frente al Hotel El Capitán.

Los hechos cuando el conductor de un Nissan Sentra circulaba de sur a norte sobre la Tecnológico y al intentar tomar la calle Bustamante impacta contra el conductor de una Italika F150 que iba de norte a sur.

El motociclista permaneció en el lugar en espera de paramédicos ya que aparentemente presenta una factura en la pierna izquierda.

Agentes de la Policía Vial se encargaron de realizar el reporte correspondiente.