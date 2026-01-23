Choque contra camión en el Fuentes Mares fue culpa del particular, tampoco tenía seguro: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda dio a conocer que según el peritaje que se realizó por el accidente ocurrido el pasado 15 de enero en el boulevard Fuentes Mares, fue la camioneta particular la que tuvo la responsabilidad del choque.

Asimismo, dijo que el particular no tenía contratado un seguro contra accidentes, mientras que la unidad de transporte, correspondiente a la ruta Laderas de San Guillermo, sí tenía vigente su seguro.

Dicho accidente se registró a la altura del Periférico R. Almada en donde el conductor de la camioneta perdió la vida en el lugar, mientras que una mujer y una niña que lo acompañaban resultaron gravamente lesionadas mientras que en el camión resultaron lesionadas 17 pasajeros.