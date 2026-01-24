Chocan rumbo a el Cereso de Aquiles Serdán; una mujer lesionada

El conductor de un vehículo Nissan March de color blanco, circulaba sobre el camino al cerezo en sentido de Sur a Norte pasando el puente que cruza el libramiento Oriente e intenta dar vuelta a la izquierda en un camino de terracería cuando el conductor de un vehículo Chrysler Sebring intentó rebasar por la izquierda cortándole la circulación al March que proyectó al interior de un canal de desagüe.

Arribaron paramédicos de URGE, revisaron al lesionados ya que pasaba por el lugar y una ambulancia particular de la empresa Subyt atendió a una joven mujer a la que trasladó a un hospital para atención médica.

Fueron policías de Aquiles Serdán los primeros respondientes en este accidente.