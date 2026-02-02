Chocan diputados en sesión y se dan 7 días libres

Venezuela, el Tren Interoceánico e incluso la Guardería ABC confrontó a diputados de Morena y de la Oposición durante la sesión de este lunes.

Una lluvia de solicitudes de minutos de silencio provocaron que legisladores de diversas fracciones intercambiaran acusaciones e incluso insultos.

Los ánimos comenzaron a caldearse cuando la morenista María Magdalena Rosales pidió un minuto de silencio por las muertes y los asesinatos cometidos en la invasión a Venezuela que, afirmó, ascienden a 100 y han quedado impunes.”Pareciera que América Latina no está pendiente de lo que sucede en otras latitudes de nuestro continente. Son más de 100 asesinados en la invasión a Venezuela de una manera impune, en donde familias venezolanas, pero también mexicanos y mexicanas que tienen familia en Venezuela fueron asesinadas. Por eso es que el minuto de silencio que yo pido es especial”, expresó.

La petición fue secundada por el petista José Luis Sánchez, quien advirtió que la Cámara de Diputados no puede guardar un “silencio cómplice” ante la acción intervencionista de Estados Unidos y la agresión armada contra un pueblo hermano.

Información tomada de Agencia Reforma