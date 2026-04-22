Choca patrulla de Vialidad contra poste en la carretera Chihuahua–Aldama; hay dos agentes lesionados

Una unidad de la Policía Vial marcada con el número 1026 se vio involucrada en un accidente la tarde de este miércoles, luego de impactarse contra un poste de luminaria sobre la carretera Chihuahua–Aldama, a la altura de unos metros después del retorno al C4.

De acuerdo con los primeros reportes, la patrulla, una pick up Ford de cuatro puertas, circulaba por dicha rúa cuando el conductor perdió el control, salió del camino y terminó por chocar contra el poste, el cual fue derribado desde su base. Tras el impacto, la unidad quedó encampanada sobre la estructura, con riesgo de volcar.

En el lugar, dos agentes resultaron lesionados, por lo que fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes les brindaron los primeros auxilios y los trasladaron a un hospital para su valoración médica. Elementos de distintas corporaciones acudieron para asegurar la zona y realizar el peritaje correspondiente.