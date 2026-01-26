Choca conductor de Uber a motociclista y pasajera se convulsiona

En el campus 2 de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la calle que divide la Facultad de Ingeniería con la de Medicina se registró un choque con pocos daños entre un vehículo Nissan Versa de color guinda perteneciente a plataforma privada de transporte Uber y el conductor de una motocicleta itálica 250 z.

De acuerdo con el reporte vial, este percance fue cuando el conductor de la motocicleta detiene su marcha con la direccional prendida para dar vuelta hacia medicina, lo impacta de costado el conductor de Uber que llevaba a una pasajera la cual comenzó a convulsionarse.

La usuaria del Uber fue atendida por paramédicos de Cruz Roja y llevada a un hospital para su atención médica haciéndose cargo del accidente elementos de la policía Vial.