Chivas vence sobre la hora a FC Juárez en la frontera

Chivas ganó 0-1 este martes por la noche en su visita a FC Juárez en duelo de la Jornada 2, disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

La primera mitad fue espesa, cerrada, con escasas aproximaciones en los marcos.

El Guadalajara pudo adelantarse en la recta final con un polémico penalti que señaló Adonai Escobedo por una falta de Moisés Mosquera sobre Armando González; no obstante, el VAR le avisó al árbitro que ‘La Hormiga’ estaba en offside al momento de recibir el pase.

Los fronterzos inquietaron al ‘Tala’ Rangel con un testarazo en el área que salió ligeramente desviado del poste izquierdo.

El reloj se consumía y parecía que ya no había para más, pero en tiempo de compensación (90’+4), Yael Padilla, quien había ingresado de cambio, remató de zurda cruzado en el área para vencer a Jurado y mandar el balón a las redes.

Los de Gabriel Milito son líderes en solitario con seis puntos.