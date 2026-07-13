Julio Omar Chávez Ventura Director General Fideicomiso ¡ah Chihuahua!, Flor Esther Morales Moreno, Representante de la Comunidad Raramuri y Luis Alberto Armendáriz Lucero, Delegado en Chihuahua del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana A.C. dieron a conocer que Chihuahua será sede del LIV Congreso Nacional para Maestros de Danza.



Será del 25 de julio al 01 de agosto de 2026, teniendo como sede la Ciudad de Chihuahua con “Congreso Nacional para Maestros de Danza”, en el cual participan las delegaciones de cada uno de los estados de la República Mexicana y el propósito es divulgar, de manera teórica y práctica, el acervo cultural local del estado anfitrión (música, danza, indumentaria, lengua, gastronomía y arte popular).



Por tal motivo solicitamos de la manera más atenta, nos brinden 50 presentes para los siguientes invitados especiales: con 32 Delegados del país, 13 del Comité Ejecutivo Nacional y 5 de la Comisión de Honor y Justicia.



Desde el 2014 Chihuahua no había sido sede ¿, por lo cual será una significativa derrama económica