Chihuahua expone acciones contra el gusano barrenador durante reunión binacional en Tennessee

En el marco de la Convención Nacional de los Ganaderos Norteamericanos, una comitiva chihuahuense encabezada por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, participó en la reunión binacional México–Estados Unidos sobre el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), realizada en la ciudad de Nashville, Tennessee.

Durante el encuentro, se contó con la participación de expertos mexicanos y norteamericanos, quienes presentaron avances de las acciones implementadas para atender el GBG, así como otras enfermedades bovinas, además de las estrategias y acciones conjuntas que de manera coordinada continúan desarrollándose entre ambos países en materia de sanidad animal.

En la reunión estuvieron presentes autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y del APHIS, así como representantes de productores ganaderos y comités de sanidad, quienes intercambiaron información técnica sobre protocolos de vigilancia, control sanitario, evaluación de riesgos y mecanismos de cooperación binacional.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, informó que durante la asamblea se expusieron las acciones de blindaje sanitario que se realizan en Chihuahua para prevenir la entrada del Gusano Barrenador del Ganado al estado, así como el intercambio de buenas prácticas con entidades vecinas de México y Estados Unidos.

“Se reportaron avances de las acciones que se están llevando a cabo para atender el GBG y otras enfermedades bovinas, así como las acciones conjuntas que seguimos impulsando entre ambos países”, señaló.

Asimismo, el funcionario reiteró la postura del Gobierno del Estado en torno a la reapertura del mercado estadounidense para el ganado mexicano en pie.

“Seguimos apelando para que USDA-APHIS considere la regionalización del país y conceda la apertura por las estaciones cuarentenarias de Sonora y Chihuahua para la exportación de ganado en pie, a la brevedad”, enfatizó.

El Gobierno del Estado de Chihuahua refrenda su compromiso de mantener y fortalecer el estatus sanitario de la entidad, trabajar de manera coordinada con autoridades federales e internacionales, y respaldar al sector ganadero mediante acciones responsables que permitan proteger la sanidad animal y avanzar en la reapertura de mercados estratégicos.