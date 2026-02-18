Chihuahua caso de éxito en contener el sarampión, asumió Estado los gastos: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que Chihuahua se ha convertido en un caso de éxito al contener el brote de sarampión, luego de la reunión virtual que sostuvo con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, así como con el resto de sus homologos.

Aclaró que ello no significa que puedan darse algunos casos más adelante, sin embargo, consideró que representa un logro importante para el Estado de Chihuahua, quien asumió los gastos de la estrategia que se implementó, mientras que el Gobierno Federal aportó las vacunas.

“Aquí ya detuvimos el sarampión, no estoy diciendo que no puede haber algunos casos más adelante, pero aquí se contuvo, la verdad es que Chihuahua es caso de éxito por cómo se contuvo el sarampión y ahí agradecemos al doctor Kershenobich, al secretario de Salud Federal, pero fue un esfuerzo que se hizo por parte del Gobierno en Estado”.

Destacó que pese a las particularidades que se presentaron, como la complejidad de la Sierra Tarahumara, los jornaleros que arriban a la entidad y los grupos antivacunas, se logró contener el brote.

“Están viendo ustedes que hay Estados donde están pidiendo jeringas, donde están pidiendo vacunadores, bueno, nosotros asumimos esos gastos y pues lo que obtuvimos por parte del Gobierno Federal fueron las vacunas, entonces, realmente sí es un logro importante para el Estado de Chihuahua haber detenido el sarampión”.