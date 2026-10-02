Chihuahua capital concentra 8 de cada 10 empleos del estado: Bonilla

El alcalde Marco Bonilla destacó que Chihuahua capital concentra actualmente ocho de cada 10 empleos generados en el estado y aseguró que la ciudad mantiene indicadores económicos superiores al promedio estatal, durante la última sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Económico Regional de Chihuahua (Coder).

Ante representantes de universidades, cámaras empresariales, colegios, barras y organismos del sector productivo, Bonilla presentó un balance del trabajo realizado durante los últimos cinco años y mostró indicadores contenidos en el Plan de Inteligencia Competitiva (PIC), herramienta que, dijo, permite a los ciudadanos consultar el avance de distintos compromisos.

“Chihuahua hoy genera ocho de cada 10 empleos que se generan en el Estado”, afirmó el alcalde al presentar una gráfica comparativa entre la capital, Ciudad Juárez y el promedio estatal.

Bonilla aprovechó los indicadores para contrastar el desempeño económico de Chihuahua capital con Ciudad Juárez, al señalar que la capital se encuentra por encima del promedio estatal en generación de empleos, mientras que Juárez registra un comportamiento menor.

En materia de seguridad, presentó también cifras de homicidios correspondientes al periodo de 2021 a agosto de 2026, atribuidas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las que comparó la incidencia registrada en ambas ciudades.

De acuerdo con los datos expuestos por el alcalde, Chihuahua capital acumuló mil 554 homicidios durante ese periodo, mientras que Ciudad Juárez registró una cifra considerablemente mayor. Bonilla señaló que, al considerar la tasa por cada 100 mil habitantes, Juárez también se ubicó por encima de Chihuahua.

El presidente municipal también hizo referencia al reciente cambio de administración en Ciudad Juárez y al arribo de Héctor Ortiz, al señalar que espera que el nuevo alcalde continúe con los resultados que, afirmó, se han registrado en materia de seguridad.

“Qué bueno que Juárez ya se libró este personaje y esperamos que a Héctor Ortiz le vaya muy bien y que pueda seguir con los resultados que ha dado”, declaró.

Finalmente, Bonilla sostuvo que los indicadores presentados ante el Coder forman parte de una evaluación del trabajo realizado durante los últimos cinco años y permiten contrastar el desempeño de Chihuahua capital con otros municipios y con el promedio estatal.