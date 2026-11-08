Checo Pérez finalizó 18 en GP de Brasil; ganó Norris y Mercedes obtuvo el Campeonato de Constructores

Sergio “Checo” Pérez volvió a tener un domingo complicado en la Fórmula 1, ahora en el Gran Premio de Brasil, en el cual terminó en el lugar 18, mientras que Lando Norris, de McLaren, se quedó con la victoria.

El mexicano y su Cadillac volvieron a ver cómo no están a la altura de otros monoplazas y ante ello el piloto podría irse por primera vez sin puntos en una temporada de la F1 desde el 2011, cuando llegó ahí.

Kimi Antonelli llegaba a Interlagos como campeón de la temporada y el circuito sirvió para que Mercedes asegurara el Campeonato de Constructores.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en el GP de Brasil?

Para la arrancada, Checo Pérez y Cádillac estuvieron acompañados de Max Verstappen y Lewis Hamilton, sancionados debido a las actualizaciones en el motor que hicieron para sus monoplazas.

El piloto mexicano pudo dar poca pelea y para el final de la carrera fue beneficiado por problemas en Willams de Carlos Sainz Jr. y la poca experiencia de Rafael Câmara, quien recién reemplazó a Esteban Ocon en Haas.

Combinado a los retiros de su compañero Valtteri Bottas y Lance Stroll (Aston Martin), Checo pudo terminar en el puesto 18.

Asegura Mercedes el Campeonato de Pilotos

Con el título que consiguió Kimi Antonelli el fin de semana pasado en el GP de México, la temporada 2026 de la F1 solo tenía que definir el Campeonato de Constructores.

Ese título llegó en Brasil para Mercedes, el cual tenía una ventaja de más de 100 puntos sobre Ferrari, la cual se hizo inalcanzable luego de los puntos que sumaron George Russell y Antonelli, cuarto y quinto lugar.

Mercedes llegó a los 630 puntos, por 504 de Ferrari a falta de solo tres carreras en el año: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Con información de FoxSports