Cerró Cuenta Pública 2025 sin afectaciones graves por selecciones Judiciales

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez señaló que no hubo afectaciones mayores a la Cuenta Pública 2025 derivado del recurso que se tuvo que destinar al proceso de las Elecciones Judiciales.

Recordó que al final del proceso electoral, se destinaron alrededor de 180 millones de pesos al Instituto Estatal Electoral (IEE), cuando el Congreso del Estado había autorizado hasta 386 millones de pesos.

Granillos Vázquez aclaró que no fue necesario cancelar proyectos o programas que ya se habían establecido en el Presupuesto de Egresos, pero sí hubo reducción de gasto en algunos de ellos.

Agregó que al cierre del ejercicio fiscal 2025 no se registraron subejercicios en el gasto de las dependencias estatales.