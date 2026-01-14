Cerró 2025 con 60% de ocupación hotelera; 6 mmdp en derrama económica

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Miguel Ordóñez Muñóz dio a conocer que la ocupación hotelera de la ciudad de Chihuahua concluyó el 2025 con un 60% de ocupación hotelera.

En este sentido destacó que esto dio paso a una derrama económica de 6 mil millones de pesos, lo cual es una buena señal.

Destacó que desde el 2023 no se había tenido un incremento de turismo de este nivel.

“Esto es gracias a la promoción que le damos a la ciudad de la mano de la Secretaría de Turismo, que ha dado resultados y esperamos asi continúe”, comentó.