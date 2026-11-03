Celebrará Universidad Politécnica su 18 aniversario con actividades académicas y culturales

Bajo el slogan “18 Años siendo únicos”, la Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH) celebrará su 18 aniversario con actividades académicas y culturales, para reconocer la trayectoria de la institución, compartir resultados de su crecimiento y fortalecer vínculos con la comunidad.

Los festejos inician el 4 de noviembre con un foro de movilidad internacional, espacio de intercambio de experiencias que permitirá a las y los universitarios conocer oportunidades de formación académica en el extranjero, así como opciones de movilidad y cooperación internacional.

El jueves en el museo Casa Juárez se efectuará un evento cultural y en este marco, el rector de la UPCH, Cristopher James Barousse, presentará su informe anual de actividades, en el que dará a conocer los principales avances, logros y resultados institucionales.

Además, en ese recinto se montará una exposición fotográfica que recorrerá momentos representativos de los 18 años de historia del plantel.

El cierre del programa será el viernes 6 con el Réquiem de Nellie Campobello, a cargo de estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) Plantel 8, obra que rendirá homenaje a la escritora y bailarina chihuahuense.

A lo largo de estos 18 años, la UPCH ha consolidado su compromiso con la educación superior, la innovación, la vinculación con los sectores productivos y la formación de profesionistas capaces de responder a los retos del entorno.

La institución ha contribuido al desarrollo de Chihuahua, en una historia construida con base en el esfuerzo del alumnado, docentes, personal administrativo, egresados y aliados estratégicos.