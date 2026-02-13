Celebra Arturo Medina expulsión de Marx Arriaga de la SEP; “quería adoctrinar a niños y niñas”

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, celebró la confirmación de que Marx Arriaga Navarro — hasta hoy director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) — fue destituido y desalojado de sus oficinas dentro de la dependencia ante crecientes tensiones internas por su gestión educativa. ￼

Medina dijo que la decisión abre una ventana a la recuperación de la educación pública, luego de años en los que Arriaga intentó convertir las aulas en espacios de adoctrinamiento ideológico en lugar de formación académica. “Su proyecto educativo no estaba centrado en aprender ciencias, matemáticas o historia; estaba diseñado para sembrar ideologías en nuestras niñas y niños”, señaló Medina.

A lo largo de su tiempo en la SEP, Arriaga impulsó una serie de nuevos libros de texto gratuitos y propuestas pedagógicas marcadas por una fuerte carga ideológica pretendían moldear la visión política de las futuras generaciones más que fortalecer los conocimientos básicos. Estas críticas cobran fuerza ante denuncias de que los materiales reducían contenidos tradicionales como ciencias y matemáticas y priorizaban discursos sociopolíticos, desligados de un aprendizaje riguroso. ￼

“Lo que hemos visto no es pedagogía, es persuasión política disfrazada de libros de texto. Él mismo llegó a proponer que la educación fuese un instrumento de defensa corrientes políticas en lugar de un espacio neutral de formación crítica. Hoy celebramos que esta etapa quede atrás”, declaró Medina.

En su pronunciamiento, el legislador también destacó que la salida de Arriaga simboliza el rechazo a la utilización de la educación pública para fines partidistas y exigió que se priorice verdaderamente la enseñanza de las ciencias y las humanidades sin sesgos políticos.

Medina concluyó haciendo un llamado a que la SEP revise con transparencia los materiales educativos y garantice que la educación mexicana recupere su carácter científico, plural e imparcial.