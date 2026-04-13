CCE respalda semaforización; proyecto será por etapas, costo total 800 mdp

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que el proyecto de semaforización de la ciudad llegará a costar 800 millones de pesos, sin embargo, se dará por etapas, destacando la necesidad de mejorar estas herramientas.

“Trajimos a unos expertos de Estados Unidos y de otras partes del país, la idea es mejorar la semaforización de la ciudad la idea es agilizar la vialidad y nos va ayudar en no solo tener infraestructura con puentes sino señalización”, comentó.

La preocupación es constante para el sector empresarial, el objetivo es que continúe este proyecto de semaforización con etapas y se le dé continuidad en el siguiente gobierno del estado del próximo año.

“Puede llegar a los 800 millones de pesos, pero se puede hacer en etapas los problemas que tiene la ciudad con semáforos son muy graves, hay que seguir corrigiendo y llegará un día en que estará completo, vamos a asegurar que siga”, comentó.

Cabe destacar que en los próximos dos meses se llevará la primera etapa de semaforización con un costo aproximado de 455 millones de pesos.