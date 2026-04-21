Casa Blanca asegura que EE.UU. “nunca estuvo tan cerca” de cerrar un acuerdo con Irán

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó durante una entrevista con Fox News que Estados Unidos está “al borde de un acuerdo” con Irán y que “nunca ha estado tan cerca de lograr un buen acuerdo como esta noche”.

Leavitt atribuyó este escenario a “las brillantes tácticas de negociación” del presidente Donald Trump y al “éxito” de la operación militar en curso, que, según afirmó, ha debilitado significativamente las capacidades iraníes.

De acuerdo a la vocera, Trump “sigue teniendo varias opciones a su disposición que no teme utilizar” como comandante en jefe y reiteró que el mandatario “ha demostrado que no farolea” y que cumple sus promesas.

Leavitt sostuvo que los avances actuales son resultado directo del enfoque del presidente y afirmó que, durante décadas anteriores, no hubo líderes con “el coraje” de actuar de la misma manera.

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