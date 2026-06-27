Cárteles mexicanos encabezan abasto global de drogas: ONU

Ciudad de México. El mercado norteamericano de metanfetamina es abastecido principalmente por los cárteles mexicanos, cuya expansión global ha disparado también el consumo interno: los tratamientos por trastornos ligados a esa droga crecieron 25 veces en México entre 2015 y 2023, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 que presentó ayer en Viena la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El reporte advierte que esas mismas organizaciones han exportado sus métodos de producción a regiones tan distantes como Asia del Sur y Europa.

El documento señala que la exportación de conocimiento técnico desde México ha permitido la expansión del método de síntesis conocido como P-2-P hacia otras partes del mundo.

En Asia del Sur se han detectado laboratorios vinculados a ciudadanos mexicanos con presuntos nexos con el crimen organizado, y España registró en 2024 decomisos récord de metanfetamina, entre los cuales hubo uno atribuido directamente a una organización criminal radicada en México.

En tanto, en México los ingresos a urgencias hospitalarias vinculados a estimulantes distintos de la cocaína –categoría que incluye la metanfetamina– se multiplicaron por siete en el mismo periodo.

La presencia de los cárteles mexicanos se extiende también al mercado de opioides. México es el segundo productor mundial de amapola ilícita después de Myanmar, aunque las estimaciones disponibles –que alcanzan hasta 2022– muestran una reducción en la superficie cultivada. El organismo de la ONU precisa que los países monitoreados en América Latina no han registrado ningún incremento sustancial en el cultivo de amapola que compense el desplome de la producción en Afganistán, donde la prohibición del opio decretada en 2022 derrumbó la oferta mundial de heroína y abrió paso a los opioides sintéticos, entre ellos el fentanilo.

En el marco global, UNODC estima que 331 millones de personas consumieron alguna droga en 2024, equivalente a 6.2 por ciento de la población mundial de entre 15 y 64 años, frente al 5.2 por ciento registrado una década antes. La cannabis sigue siendo la más consumida, con 256 millones de usuarios; seguida de los opioides, con 63 millones; las anfetaminas, con 32 millones; la cocaína, con 25 millones, y el éxtasis, con 21 millones. La producción de cocaína se multiplicó por cuatro en 10 años y superó 4 mil toneladas en 2024.

“Hemos sido testigos de un aumento sin precedente de nuevos tipos de drogas en el mercado y, de forma preocupante, algunas son más potentes o peligrosas que antes”, declaró Mónica Juma, directora ejecutiva de UNODC. “La necesidad de centrarse en desarticular a los grupos del crimen organizado nunca ha sido tan urgente”.

El número de nuevas sustancias sicoactivas identificadas en los mercados mundiales de drogas alcanzó 755 en 2024, de las cuales 118 fueron reportadas por primera vez ese año. Los decomisos de 2024 contienen cinco veces más tipos de drogas distintas que los registrados antes de 2000, reflejo de una industria ilícita que innova de manera sistemática para eludir controles y reglamentaciones internacionales, según el reporte.